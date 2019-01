Blumberg Nicht nur in Riedöschingen ist die Trauer groß

1953 heiratete er Lieselotte Greitmann. Das Ehepaar adoptierte vier Kinder aus indischen Waisenhäuser, die musikalisch hochbegabt und gefördert, als Kompromissbach-Musikanten in der Volksmusikszene einen guten Ruf genießen.

Hermann Barth war ein begabter Fotograf. Er hat nicht nur ein umfassendes Archiv, mit dem er die Vergangenheit dokumentieren kann, sondern zeigt auch bei Seniorenveranstaltungen immer wieder Filme über seine weltweiten Reisen, aber auch über Flora, Fauna und Landschaft der heimischen Umgebung.

Auch im Schwarzwaldverein war er engagiert und geschätzt. Dort organisierte er die monatlichen Seniorenwanderungen, mit ihren geschichtlichen, naturkundlichen oder auch geologischen Hintergründen. Er wurde Ehrenmitglied des Blumberger Schwarzwaldvereins. Auch wurde Hermann Barth mit der Kanzlermedaille ausgezeichnet, die höchste Auszeichnung, die die Bundes-CDU zu vergeben hat. Auf der aus Silber hergestellten Medaille sind alle CDU-Bundeskanzler eingraviert.

Rosenkranz ist am Donnerstag, 31. Januar, um 18.30 in der Kirche in Riedöschingen, die Beerdigung findet am Montag, 4. Februar, um 14.30 auf dem Friedhof in Blumberg statt. Das Seelenamt ist am 6. Februar in der Kirche St. Andreas in Blumberg.