Blumberg Neuntklässler engagieren sich

Benötigt werden Babyspielsachen, Kleidung, Babyfläschchen, Bettdecken und alles, was Babys und Kindern in diesem Alter benötigen. Die abzugebenden Sachen müssen in gutem und funktionsfähigem Zustand sein.

Die Neuntklässler engagieren sich im Rahmen eines Sozialprojekts, sie bieten gleichzeitig auch Kaffee und Kuchen an, die Einnahmen werden dann für die Klassenabschlussfahrt verwendet. Die Stiftung Prokids in Schwenningen ist Initiator für die Babyklappe in Villingen-Schwenningen, für die Teenie-Mütter AG und leistet Beratung für junge Mütter.

Weitere Informationen: www.prokids-Stiftung.de