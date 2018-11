Blumberg Neues Führungsteam gefunden

Blumberg-Riedböhringen. Bei der Generalversammlung der Bergli-Hexen standen Wahlen auf der Tagesordung: Manuel Kienzler stellte sich nach sieben Jahren und Uwe Weißhaar nach vier Jahren nicht mehr zur Wahl. Jaqueline Hewer legte ihr Amt als Schriftführerin ab, welches sie sechs Jahre ausführte. Ihnen wurde für ihre Arbeit herzlich gedankt. Während ihrer Amtszeit fand das 25-jährige Jubiläum statt, das groß gefeiert wurde und sie gehörten maßgeblich zu den Drahtziehern. Ronny Schlegel stellte nach zwei Jahren ebenfalls sein Amt zur Verfügung. So galt es nun vier neue Vorstandsmitglieder zu finden. Bei den Bergli-Hexen lief das reibungslos und unkompliziert.

In das Vorstandsteam, das aus fünf gleichberechtigten Personen besteht, wurden Lukas Andräß, Mario Meister, Christoph Müller und Joachim Schrempp gewählt. Mit Mathias Pulz, der weiter im Amt bleibt, ist das Team komplett. Lukas Andräß war vorher Kassierer, er tauschte das Amt mit Patrick Müller, der vorher im Vorstandsteam war. Martin Müller wurde zum Schriftführer gewählt.

Zuvor verlas Jaqueline Hewer den Jahresbericht. Die Hexen beteiligten sich an der Dorffasnacht mit einer Hexentaufe am Schmutzigen Donnerstag, richteten den Rosenmontag in der Halle aus und beteiligten sich an den zwei Programmabenden und natürlich fanden Ausfahrten zu Umzügen statt. Sie veranstalteten das Sieben-Meter-Turnier und führten eine Altpapiersammlung durch. Der Kassenbericht von Lukas Andräß wies positive Zahlen auf. Bei "Wünsche und Anträge" sorgte mangelndes Interesse bei den 100 Mitgliedern kräftig für Diskussionsstoff. Im vergangenen Jahr war bei den Bergli-Hexen einfach die Luft raus. An den Umzügen beteiligten sich nur wenige, für diverse Einladungen gab es nicht mal eine Mannschaft zusammen. Adelbert Fricker vom Ortschaftrat dankte den Hexen für ihr Engagement an der Fasnacht. Er lobte die gut vorbereitete Wahl und meinte, wenn es so unkompliziert sei, neue Vorstandsmitglieder zu finden, dann sei da schon ein neuer Schwung zu spüren.