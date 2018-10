Blumberg Neue sportliche Perspektiven eröffnet

Mit drei Siegen aus drei Spielen ist die D1 in der Kreisklasse 2, die sieben Mannschaften umfasst, optimal aus den Startlöchern gekommen. Die C-Junioren sind als SG Riedöschingen in der neun Teams besetzten Kreisklasse 1 vertreten und führen nach drei Auftaktsiegen die Tabelle an. Das Trainertrio mit Rocco Dziubale, Reinhardt Zeller und Heiko Keller trägt hier die Verantwortung. Als einziger Bezirksligavertreter ist aktuell die B-Jugend der SG Fützen auf dem Großfeld das Aushängeschild. Dieser talentierte Jahrgang belegte in der vergangenen Saison in der C-Jugend-Landesliga einen sensationellen dritten Rang. In der B-Jugendbezirksliga, wo es körperlich robuster zur Sache geht, tut man sich mit einem Sieg nach drei Spieltagen noch schwer. Mit Thorsten Gregor, Keven Harnest und Jens Deschle hat ein Trainer-Dreigestirn das Sagen. Die A-Jugendlichen können mangels Personal wie im vergangenen Jahr kein eigenes SG Teams stellen und haben sich als Gastspieler bei der SG Mundelfingen angeschlossen. Der erfahrene Riedböhringer Ferdi Hettich ist hier für die SG der Ansprechpartner. "Wir können durchweg auf schlagkräftige Mannschaften bauen," sehen sich alle SG Jugendleiter für die Runde gut gerüstet.