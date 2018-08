Blumberg Neue Kurse im Angebot

ie Blumberger Veranstaltung für das neue Semester wurden diesmal ausnahmsweise von der Geschäftsstelle in Donaueschingen organisiert. 51 Kurse werden angeboten. Davon seien elf komplett neu im Programm, erklärte Jens Awe. Hochaktuell sei das Seminar über Onlinegeschäfte. Wobei die anderen Angebote ebenfalls als hochwertig eingeschätzt werden können. Dazu gehören Vorträge über Exkursionen, Zumba-Kurse, Hausschuhe strickfilzen, Jonglieren mit vier Bällen bis zu Ernährung und Gesundheit, Single Malts aus den Lowlands, landeskundliches Whiskytasting mit Patrick Kelly und vieles mehr. Die Schulküche der Realschule stehe gleich zwei Mal im Mittelpunkt.

Zusätzlich zu den Neuangeboten wurde in Blumberg ein besonderer Schwerpunkt auf die Erweiterung des Sprachkursangebots gelegt. So gebe es in kommenden Semestern wieder Angebote an ­Fremdsprach- und Auffrischungskursen in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch für Anfänger und Fortgeschrittene, sagte Awe.

Neu und besonders bemerkenswert sei die Zusammenarbeit mit der Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung bei der vorerst einmalig angebotenen Ausbildung zum Gewässerführer an Wutach und Quellregion Donau im Blumberger Kursprogramm, betonte Jens Awe. Die Programmhefte liegen in vielen Geschäften, in den Geldinstituten sowie bei der Stadtverwaltung aus.