Blumberg Neue Gesichter an der Realschule

Kathrin Grimm (36 Jahre) hat nach dem Abitur am Technischen Gymnasium in Wolfach eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert. Später besuchte sie die Pädagogische Hochschule (PH) in Freiburg. Nach dem Studium in Mathematik, Chemie und Technik absolvierte sie eine eineinhalbjährige Vorbereitungszeit auf ihren künftigen Beruf. Jetzt tritt sie ihre erste Stelle an und wird Mathematik, Chemie und Technik unterrichten. Sie wird eine siebte Klasse als Klassenlehrerin übernehmen. Die Pädagogin wohnt in Fürstenberg.

Auch für Torsten Stock (31 Jahre) ist es die erste Stelle. Nach dem Abitur am deutsch-französischen Gymnasium in Freiburg studierte er Pädagogik an der PH Freiburg. Mathematik, Englisch, Geometrie und Biologie als Zusatzfach studierte er. Diese Fächer wird er nun unterrichten – teilweise auch auf Englisch. Torsten Stock hat seinen Wohnsitz in Donaueschingen. Er übernimmt als Klassenlehrer eine siebte Klasse.