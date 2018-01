Blumberg Nach Unwetter sperrt Stadt Straße

Die Wassermassen die von der Ottilienhöhe herunter stürzen, spülen weiteres Material fort, das sich auf dem Wiesengelände an der anderen Straßenseite wieder findet. "Deshalb haben wir am Montag sofort die Strecke gesperrt und die Männer des Bauhofs haben das Geröll vom Weg entfernt", so Ramona Weißhaar.

Die Bauverwaltung habe inzwischen eine Tiefbaufirma mit der Sicherung des Weges und den Instandsetzungsarbeiten beauftragt, hieß es. Bis dahin werden die Besucher zu Fuß zum Schäferhundevereinsheim gehen müssen. Der Forstbetrieb ist auf dieser Strecke eingeschränkt.