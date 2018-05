Blumberg Nach fünf Minuten am Objekt

Blumberg. Kommandant Stefan Band löste zusammen mit Jugendleiter der Feuerwehr der Kernstadt Hartmut Pfalzgraf um 18.44 Uhr den Alarm für die Frühjahrsprobe aus. Bereits nach fünfeinhalb Minuten traf das erste Fahrzeug mit Mitgliedern der Führungsgruppe am fiktiven Brandobjekt, dem Baufachmarkt Knöpfle in Blumberg, ein. Nach weiteren eineinhalb Minuten konnte Michael Vetter, Einsatzleiter bei der Übung, über 13 weitere Einsatzkräfte verfügen und diese am Brandobjekt einsetzen.

Nach einem Staplerunfall in der Lagerhalle und Reparaturwerkstatt des Baufachmarktes entzündete sich das Benzin. Das Feuer breitete sich blitzschnell auf die dort gelagerten Baustoffe aus. Der Staplerfahrer und ein Lagerist wurden durch das Feuer und die Rauchentwicklung so schwer verletzt, dass sie nicht in der Lage waren, sich selbst aus der misslichen Lage zu retten. Für die Einsatzkräfte galten beide als vermisst und noch in der Halle befindlich.

Atemschutzträger drangen durch eine sogenannte Schlupftüre in die Lagerhalle vor und fanden die bewusstlosen Verletzten – dargestellt durch Feuerwehrpuppen. Gleichzeitig versuchten sie, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Währenddessen haben weitere Einsatzkräfte die Sicherung benachbarter Gebäude mit mehreren Wasserrohren übernommen, da sich das Feuer rasant ausbreitete und auf die Gebäude überzugreifen drohte.