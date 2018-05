Blumberg Nach einer Woche bereits gut frequentiert

Bademeister Bernd Frank hat dieses Saison durch den früheren Bademeister Siegfried Winter Unterstützung erhalten, der in der Regel die Morgenschicht übernimmt. Auch das Panoramabad hat seit vorigem Jahr W-Lan, war vom Schwimmmeister zu erfahren, der in einem persönlichen Gespräch mit dieser Zeitung auch mitteilte, welche Anforderungen inzwischen an einen Bademeister gestellt werden. Verlangt werde unter anderem der Nachweis über die Rettungsfähigkeiten, die man alle zwei Jahre neu abnehmen lassen muss. Das Gleiche gelte für die fachliche Kompetenz für die technischen Anlagen, die man ebenfalls alle zwei Jahre nachweisen müsse.

Freude herrscht bei den steigenden Besucherzahlen auch bei Claudia Ponzetta vom Freibad-Kiosk und ihrem Team, weil nun auch im Kiosk mehr Betrieb herrsche. Nach den Pfingstferien beginne wieder die Wassergymnastik, war zu erfahren.

Der Blick geht nach vorne: Die nächste Veranstaltung ist am 20. Juli: Dann lädt das Panoramabad-Team zur beleibten Blumberger Beach-Party ein.