Blumberg Nach Dänemark zum Hindernislauf

Blumberg-Riedböhringen (hon). So wie die "Bähringer Wildsaue". Dem Team gehören die beiden Riedböhringer Nina Merz und Bernhard Kerek sowie der Radolfzeller Ricardo Graf an. Das Trio hat sich für die Europameisterschaften im Extrem-Hindernislauf (Obstacle Course Racing, kurz OCR) qualifiziert. Die Wettkämpfe werden vom 29. Juni bis 1. Juli im dänischen Espjerg ausgetragen. Die spektakuläre Sportart hat ihren Ursprung in der militärischen Ausbildung mit Hindernisbahnen. Erster ziviler Lauf war das Tough Guy Race (Harter-Kerl-Rennen) 1987 im englischen Perton bei Birmingham. Auch das Fernsehen hat den Extrem-Hindernislauf für sich entdeckt, was Shows wie Ninja Warrior zeigen.

Seit drei Monaten quälen sie sich, fast täglich wird trainiert: mal in der Mucki-Bude, mal auf dem Fahrrad oder in der Radolfzeller Kletterhalle. Und natürlich wird beim Joggen fleißig an der Kondition gearbeitet, denn zwischen den bei OCR-Läufen zu überwindenden Hindernissen liegen längere Laufstrecken. Bernhard Kerek erzählt, dass er in der Vorbereitungszeit auf die Europameisterschaften schon acht Kilogramm abgenommen hat. Das macht deutlich: Die drei, die sich Ende 2017 bei einem Hindernisrennen in der Schweiz für die EM qualifiziert haben, nehmen ihren Sport äußerst ernst, das just-for-fun-Denken ist ihnen fremd. Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass sich ein großer Unterstützerkreis aus Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen an den Kosten der EM-Mission beteiligt hat – und dafür will sich das Blumberger Team natürlich mit guten Leistungen bedanken. Mit zur Mannschaft gehören auch drei Betreuer: Nicole Graf, die Frau von Ricardo Graf, Bernhard Kereks Frau Sabrina und seine Mutter Angelika Nagy.

An den ersten beiden Wettkampftagen der EM stehen die Einzelwettkämpfe auf dem Programm: Am Freitag gilt es, eine Drei-Kilometer-Strecke mit 30 Hindernissen zu überwinden. Am Samstag sind dann 52 Hindernisse auf 15 Kilometer verteilt. Am Sonntag ist der Team-Wettkampf. Hier beträgt die Laufstrecke acht Kilometer, die Anzahl der Hindernisse sei noch nicht bekannt, sagt Bernhard Kerek, der das 40-seitige Regelwerk vom EM-Ausrichter zugeschickt bekam. Alles auf Englisch – sich da durchzukämpfen, ist auch eine Herausforderung.