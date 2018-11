Blumberg Musikalische Weltreise geboten

Blumberg-Kommingen. "Die Welt in Wien" brachte die Gastkapelle, der Musikverein Hochemmingen, unter der Leitung von Gerhard Ruby mit. Gleich zu Beginn blies die Kapelle den Zuhörern gehörig den Marsch mit "Arena Classics" von Alfred Bösendorfer.

Durch das Programm führte Gerhard Wolf, der als Professor für Posaune an der Musikhochschule Trossingen tätig ist und die Musikakademie Villingen-Schwenningen leitet. Muntere Trompeten gestalteten die lebhafte Schad-Polka. Farbige Bigbandklänge erfreuten die Zuhörer im "Summernight-Rock" von Manfred Schneider. Rebecca Keller begeisterte mit ihrem Klarinettensoloi n der Meditation von Rudolf Sochor. Michael Holms Song "Tränen lügen nicht" lernten die Zuhörer in der Bläserfassung kennen. Australiens heimliche Nationalhymne "Waltzing Mathilda" kam beim Publikum ebenso gut an, wie das Hofkonzert mit Vater und Sohn Strauß. Damit schloss sich der musikalische Bogen nach Wien. Zum Abschluss servierte der MV Hochemmingen den Deutschmeister Regimentsmarsch mit spaßigen Einlagen.

Der Musikverein Kommingen eröffnete unter Richard Sauters Leitung ebenfalls mit einem Konzertmarsch: "Sympatria" von Thomas Asanger. Als Moderatoren traten zum ersten Mal Tom Roth und Hannes Scheu auf. Sie machten ihre Sache sehr gut. Die drei besten Stücke aus dem Musical "Miss Saigon" servierten die Komminger eindrucksvoll. "Die Sage vom Todten Moor" entführte die Zuhörerschaft in die sumpfige Landschaft des Südschwarzwaldes im 13. Jahrhundert. Diese "Dramatic Tales", eine Symphonic Rock Overtrue von Markus Götz, wurden überzeugend vorgetragen. "The Patriot" aus dem gleichnamigen Film von John Williams schildert den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Bei diesem ansprechenden Stück waren besonders die Flöten gefordert. "Lilo und Stitch" aus einem bekannten Disneyfilm erwies sich als bewegter Swing mit sanften Teilen. Die Polka "Augenblicke" von Martin Schamagl war so richtig zum Mitklatschen. Mit einem Salut an Kaiserin Sissi endete das abwechslungsreiche Konzert. Das Publikum spendete viel Beifall, und alle waren von den Darbietungen begeistert.