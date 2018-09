Blumberg Musik zu Ehren von Dietrich Bonhoeffer

Lied geht zu Herzen

Es gibt Kirchenlieder, die für eine Gänsehaut sorgen, wenn man nur ihren Titel hört. Da muss noch keine Strophe gesungen sein. "Von guten Mächten" (treu und still umgeben) gehört ganz sicher dazu. Das so zu Herzen gehende Lied beruht auf einem Gedicht von Dietrich Bonhoeffer, dem evangelischen Theologen und NS-Widerstandskämpfer, der am 9. April 1945 von den Nazis ermordet wurde. Da sieht jemand dem Tod ins Auge und zerbricht nicht daran, weil ihn Gottes Vorsehung und Liebe stark machen – was für eine starke Botschaft.

Dieses Lied erklingt am Samstag, 13. Oktober, beim Herbstkonzert des Männergesangverein 1860 Blumberg in der St.-Andreas-Kirche (Beginn 17 Uhr) und wird vom Frauenchor des MGV gesungen. Kirchenlieder bestimmen das Programm in der katholischen Stadtkirche, es erklingt aber auch traditionelles Chorliedgut wie Helmuth Löfflers Riport’ a me. Zu Gast haben werden der Frauen- und Männerchor des MGV Blumberg den gemischten Chor Grimmelshofen unter der Leitung von Andreas Heer. Bei den Chören des MGV gibt Irina Schilling den Ton an.