Blumberg Mordfall W.: Chronik eines Verbrechens

Die Angeklagte, die am ersten Prozesstag mit einem Stofftier in der Hand im Gerichtssaal erschien und immer wieder in Tränen ausbrach, hatte von Anfang an ihren Ex-Geliebten belastet. Nach verschiedenen Versionen, die sie widerrufen musste, weil ein Alibi geplatzt war oder weil ihre Glaubwürdigkeit vor Gericht ins Wanken geriet, gab sie erst nach drei Monaten Verhandlung eine endgültige Schilderung ab. Danach sei sie am Tag der Mordes von ihrem Mann abends noch auf eine Fahrt nach Villingen-Schwenningen eingeladen worden. Unterwegs, so ihre Schilderung, habe er an der Wanne austreten müssen und sei dort von ihrem Geliebten erschossen worden. Aus Angst vor dem Ex-Geliebten, der sie nach der Tat bedroht habe, sei sie damals nicht gleich zur Polizei gegangen. Soweit die letzte Version des Tathergangs durch die Angeklagte.

Zahlreiche Indizien

Die Kammer führte hingegen zahlreiche Indizien dafür an, dass auch diese Schilderung nicht stimmen konnte. Es habe Zeugen gegeben, die die Angeklagte und ihren Liebhaber am Tag nach der Tat einträchtig zusammen gesehen hatten und Telefonüberwachungen hätten ergeben, dass sie auch später noch etliche Telefonate mit ihm geführt hatte, die keineswegs nach Bedrohungen geklungen hätten. Die einzige, die ein handfestes Tatmotiv hatte, so die Kammer, sei sie selbst gewesen.

Aufwendiger Lebensstil

Denn ihren aufwendigen Lebensstil, für den sie monatlich zwischen 10.000 und 30.000 Schweizer Franken ausgab, hätte sie nach der von ihrem Mann angedrohten Scheidung nicht mehr pflegen können. Nachdem sie private Rechnungen aus der Firmenkasse ihres Mannes bezahlt und auf diese Weise beachtliche Summen unterschlagen hatte, sei ihr Mann zurückhaltender mit Geldzuwendungen geworden. Er habe ihr eine Kreditkarte gesperrt und sie die letzte Zeit vor der Tat nicht mehr in seiner Schweizer Baufirma beschäftigt. Der Tod ihres Mannes hätte ihr demnach erhebliche Vorteile bringen können. Mit einer Erbschaft von etwa zwei Millionen Franken und zwei Lebensversicherungen wäre sie ihre Geldsorgen los gewesen. Ihre Versuche, dem Gericht vorzuspiegeln, dass sie schon vor der Tat mit ihrem Geliebten gebrochen und sich stattdessen wieder ihrem Ehemann zugewandt hätte, konnte das Gericht anhand zahlreicher Zeugenaussagen widerlegen. Ihr Mann habe sich von beiden bedroht gefühlt, Schlösser ausgewechselt und gar einen Koffer mit wichtigen Dokumenten bei einem Bekannten deponiert, für den Fall, dass ihm etwas zustoße.

Und was passierte mit dem mutmaßlichen Komplizen von Ellen W., dem Italiener? Deutsche Kriminalbeamte waren dabei, als italienische Polizeibeamte den Mann im März 2003 in Kalabrien in einer Wohnung festnahmen. Er wurde zunächst inhaftiert, dann unter Hausarrest gestellt. Später wurde er in seinem Heimatland vom Vorwurf der Mittäterschaft freigesprochen. Ein deutscher Ermittler sagt über den Mann: "Ich glaube, er hat mehr getan, als er uns gegenüber eingeräumt hat, aber weniger, als ihm Ellen W. unterstellt."

Vor der Heirat war Ellen W. Geschäftsführerin einer Sex-Bar. Ihr Mann, den sie im Rotlichtmilieu kennengelernt hatte, war ihr offensichtlich bis kurz vor seiner Ermordung und trotz zeitweiliger Trennung hörig. Beim Privatsender RTL beteiligte sich Ellen W. vor dem Mord an einer Kuppelshow. Dort gab sie sich als wohlhabende Frau aus, die via TV einen Milliardär suchte. Für die Filmaufnahmen räkelte sie sich in einem knapp sitzenden Bikini an einem Swimmingpool. Der Schweizer Heiratsvermittler, der in der Sendung einen reichen Mann für sie suchte, tauchte während des Mordprozesses sogar im Landgericht auf. Aber nur im Flur vor dem Gerichtssaal, wo er einem für RTL arbeitenden Produktionsteam ein Interview gab. Er sagte dabei unter anderem, sich nicht vorstellen zu können, dass Ellen W. eine Mörderin sei. Vom Gericht als Zeuge geladen war der Schweizer allerdings nicht, auf seine Einschätzung konnte verzichtet werden. Nach ihrer Verurteilung wurde Ellen W. erneut aktiv in Sachen Männer. Über eine Zeitungsanzeige lernte sie einen Frührentner kennen, den sie noch im Gefängnis heiratete.