Blumberg Miteinander in der Gemeinde im Blick

Sie waren damals aktiver Handballspieler des TSC Blumberg, inwieweit hat sich auch der Verein beim Straßenfest eingebracht?

Ich bin damals gerade in den Verein eingetreten, wir waren sportlich in einer Aufbruchstimmung, es war ein Mitein­ander im gesamten Verein: von der Jugendabteilung über die Aktiven bis zum Vorstand mit Funktionären wie Dieter Gusche, Hermann Zorbach, Wolfgang Sonntag, Helmut Mirowsky und Bernd Frei und vielen anderen, darunter auch meine Wenigkeit als Trainer. Und bei den Aktiven mit vielen bekannten Spielern, die alle aus Blumberg kamen. Und mit diesem Gesamtteam haben wir uns neben vielen anderen Vereinen auch bei Festen eingebracht. Ich erinnere mich noch an ein selbst geschweißtes Handballtor, an dem die Besucher gegen unsere Torhüter Siebenmeter werfen konnten.

Wer waren in den ersten Jahren die Hauptakteure, wer waren die Motoren für das Fest?

Beim ersten Straßenfest war bei uns der Vorsitzende Dieter Gusche verantwortlich, danach kamen Hermann Zorbach, Wolfgang Sonntag, Hel mut Mirowsky und Bernd Frei.

Wie hat sich das Fest in den Jahren darauf entwickelt?

Es gab unterschiedliche Entwicklungen über die 40 Jahre hinweg, unter anderem wetterbedingt, der September konnte hier schon sehr kalt sein, und inhaltlich hat das Fest zwischendurch an Niveau verloren.

Es folgte eine Zeit, in der das Straßenfest keinen guten Ruf mehr genoss. Die meisten Stände würden etwas zum Essen und Trinken anbieten, das Unterhaltungsprogramm leide Not, hieß es. Wie haben Sie das erlebt?

Genau so.

Inzwischen hat das Straßenfest wieder einen festen Stellenwert. Es gibt ein Organisationskomitee, in dem die Vereine zusammen mit der Stadt arbeiten. Wie haben Sie die Entwicklung wahrgenommen?

Ich habe die Entwicklung positiv wahrgenommen, es sind gute Leute im Boot mit klaren Vorstellungen.

Einer der Höhepunkte war das Straßenfest im Jahr 2011. Die Kernstadt hatte ihre 750-Jahr-Feier gemeinsam mit den Teilorten gefeiert, entsprechend groß war beim Straßenfest auch die Besucherzahl aus den Teilorten.

Für Blumberg war das ganze Jahr ein Glücksfall. Bei der 750-Jahr-Feier haben sich die Teilorte und die Kernstadt in noch nie erlebter Weise eingebracht und zusammen gearbeitet, um zum Gelingen des Festes beizutragen. Und diese Stimmung übertrug sich auf das Straßenfest im Herbst.

Das Organisationskomitee wurde in den vergangenen Jahren erneuert, wie finden Sie das Fest jetzt?

Im Organisationskomitee sind motivierte Leute, offen für Anregungen, was dem Fest spürbar guttut.

Was wünschen Sie dem Organisationskomitee für die Zukunft?

Wohl wissend, dass man es nicht allen recht machen kann, sollte man sich um Ausgewogenheit des Festprogramms bemühen.

Gerhard Scherer (69) kam 1975 als Realschullehrer nach Blumberg. Zuerst spielte er aktiv Handball beim TSC Blumberg, danach war er 20 Jahre Trainer der ersten Mannschaft und schaffte mit ihr den Aufstieg von der Kreisklasse bis in die Oberliga. In seiner Trainerlaufbahn trainierte er Mannschaften von der Kreisklasse bis zur zweiten Bundesliga. "Mit Abstand am meisten Freude hatte ich mit unserer Blumberger Mannschaft." Er ist verheiratet mit Cilly Nakowitsch-Scherer, sie haben zwei Töchter und ein Enkelkind. Zu seinen Hobbys zählt Musik, er spielt in der Band "Alsaba" Gitarre und singt. Darüber hinaus engagiert er sich sozial, er hilft beim Kommunalen Mittagstisch des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit, und er engagiert sich zusammen mit Friedrich-Wilhelm Pfaff führend bei den Aktivis, den aktiven Senioren Blumbergs, die sich unter anderem bei der Eisbahn und beim Street-Art-Festival einbringen.