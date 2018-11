Die Kindergartenkinder in Hondingen eröffneten mit einem Wortgottesdienst die St. Martinsfeier (Foto links). Angeführt von den Jungmusikern und Erika Pachur als St. Martin hoch zu Pferd zog eine große Kinderschar mit ihren leuchtenden, bunten Laternen gemeinsam mit Eltern und Großeltern durch die Straßen zum Hondinger Rathausplatz. Dort wurde die Geschichte der Mantelteilung gespielt. Nachdem lautstark das Martinslied gesungen wurde bekam jedes Kind von der Narrenzunft Bäschili Glöckli eine Martinsbrezel. Bei Glühwein, Kinderpunsch und heißen Würsten klang der Abend aus. Großen Zulauf erlebte der Umzug zu Sankt Martin am Sonntagabend in Riedöschingen (rechtes Bild). Bereits der Wortgottesdienst in der Kirche St. Martin, den die Kindergartenkinder mitgestalteten, war gut besucht. Anschließend fand sich eine große Besucherschar ein, die angeführt vom örtlichen Musikverein und dem Heiligen Sankt Martin (Katja Sutter) zu Ross zu den traditionellen Martinsliedern mit vielen in bunten Farben leuchtenden Laternen durch die Straßen zogen. Nach dem Spiel der Geschichte auf dem Kirchenvorplatz, in der St. Martin (Bild) seinen Mantel teilt, konnten sich die Gäste im Pfarrheim mit heißen Getränken und Wienerle stärken. Ortsvorsteher Robert Schey erfreute die Kinder außerdem. Sie bekamen von ihm eine Martinsbrezel spendiert. Fotos: Bäurer/Hahn