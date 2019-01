Blumberg Mit "Weck die Hex" steppt der Bär

Sitzplätze gab es keine in der Stadthalle, dafür viele Partytische, die ständig umlagert waren. Die Wutachhexen Sarah Werner, Michael Nierlich, Tinett Müller und Sabrina Rath waren mit ihren mobilen Getränke-Bars unterwegs, um die Gäste mit ihren alkoholischen Angeboten zu versorgen.

Die Blumberger Narrenzunft gehört zur Narrenvereinigung Kleggau. Zu den nächsten Terminen zählen zwei Jubiläen im Raum Blumberg: am 18. Januar und 19. Januar das 35-jährige Bestehen des Gaszugs Randen, und am 26. Januar das 22-jährige Bestehen des Narrenrats Riedböhringen. Am 3. März sind die Hexen beim Fastnachtsumzug in Blumberg dabei und am Rosenmontag beim Männertanzwettbewerb der Eggäsli-Zunft in Fützen.