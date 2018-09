Blumberg Mit Vollgas in die Moped-Technik-Welt

Blumberg (hon). Dorthin will er mit seiner großen Sammlung an Nachkriegsmopeds und historischen technischen Alltagsgegenständen einziehen. Ende Juni hatte der Blumberger Gemeinderat dem Verkauf des Hauses an Riegger zugestimmt und so den Weg frei gemacht für ein ganz besonderes Museum, die Moped-Technik-Welt Blumberg. Die Eröffnung ist für Mai 2019 vorgesehen.

Riegger und seine Freunde haben in den vergangenen Wochen ordentlich hingelangt. Das komplette Gebäude ist entrümpelt, das Dach geflickt, die Wasserversorgung hergestellt, die Elektrik verlegt und im Wohntrakt wurden neue Fenster eingesetzt. Als nächstes bekommt der Eventkeller neue Bodenplatten, die jetzt noch vor dem Eingang ins Erdgeschoss lagern.

Eventkeller für die Gastronomie angedacht