Blumberg Mit unterschiedlichen Perspektiven

Die Blumberger Fußballvereine gehen den letzten Spieltag am Samstag, 9. Juni, in ihren Ligen mit unterschiedlichen Perspektiven an.

Blumberg. Aufsteiger SG Riedöschingen/Hondingen will sich als bereits fest stehender Absteiger mit einer guten Leistung im Heimspiel gegen den TuS Immendingen aus der Bezirksliga verabschieden. "Wir haben aus dem Abenteuer Bezirksliga viel gelernt," sagt der sportliche Leiter des SV Hondingen, Oliver Gilly. Bei der SG RieHo herrscht alles andere als eine Weltuntergangstimmung. Die junge Mannschaft bleibt zusammen und hat an jedem Spieltag alles gegeben, musste aber ihrer Unerfahrenheit Tribut zollen. "Ich kann dem Team keinerlei Vorwürfe machen. Es zeigte immer vorbildlichen Kampfgeist. Am Schluss hat es einfach nicht gereicht," zieht Spielführer und Spielertrainer Björn Werhan sein Fazit. "Vielleicht kam der Aufstieg mit dem Durchmarsch für das junge Team einfach zu früh. Die Mannschaft hat Potenzial und wird sich in der Zukunft noch weiter nach vorne entwickeln", traut der scheidende Coach Heinz Jäger, unter dem sich das SG Team in der Rückrunde vor allem in der Defensive stabilisierte, in den nächsten Jahren den Wiederaufstieg mit dem neuen Trainer Roland Waldraff zu. Am Samstag, 16 Uhr, will man gegen den TuS Immendingen noch einmal alles geben und für einen positiven Abschluss sorgen.

Für die SG Riedböhringen/Fützen steht am Samstag (16 Uhr) zu Hause gegen den FC Dauchingen ein echtes Endspiel um den Klassenerhalt in der Bezirksliga auf dem Programm. Bei zwei Punkten Vorsprung der Gäste hat es die SG in der eigenen Hand, mit einem Sieg Platz zwölf zu erreichen und damit den Klassenerhalt zu sichern. Mit einem Auge schielt man auch zur SG RieHo, die den um zwei Punkte besseren TuS Immendingen empfängt. Bereits abgeschlagen startete die SG Riedböhringen/Fützen unter dem neuen Trainerduo Siegfried Andräß und Jürgen Frank in den vergangenen Wochen eine Aufholjagd und ist nun auf Rang 13 seit sechs Spielen ungeschlagen. "Nach dem klaren Aufwärtstrend sind die Hoffnungen bei wahrscheinlich vier Absteigern auf den Klassenerhalt wieder groß," sagt der Vorsitzende des VfL Riedböhringen, Jürgen Meister. Mit dem eigenen Trainerduo wurden in diesen Tagen erfolgreiche Gespräche geführt, und das Gespann mit Jürgen Frank und Siegfried Andräß sagte auch für die kommende Saison zu. "Die Mannschaft ist in vergangenen Wochen eng zusammen gerückt, dies war die Grundlage für unsere letzten Erfolgserlebnisse", stellt Jürgen Frank einen gewachsenen Teamgeist fest.