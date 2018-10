Blumberg Mit Stahlkugel auf 59-Jährigen geschossen

Blumberg (blu). Der Mann habe sich gegen 16 Uhr im Garten seines Schwagers befunden und Holz zerkleinert. Dabei wurde er "von einer rund 10 Millimeter großen Stahlkugel am Oberarm getroffen", heißt es. Nach bisherigen Ermittlungen wurde die Kugel von einem noch unbekannten Täter verschossen. Bereits in der Vergangenheit habe der Hausbesitzer selbst verschiedene Beschädigungen an seinem Anwesen an der Ecke Vogtgasse/Uhlandstraße festgestellt, die von gleichartigen Geschossen verursacht wurden, darunter ein Loch in einer Fensterscheibe. Derzeit sei nicht bekannt, wie die Kugeln verschossen wurden. Da es sich um Metallkugeln handelt und nicht um Patronen geht die Polizei davon aus, dass die Kugeln, von denen zwei gefunden wurden, möglicherweise mit einer Schleuder verschossen wurden. Der Polizeiposten Blumberg ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 07702/41066.