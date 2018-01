Blumberg Mit dem Blankbogen unschlagbar

Blumberg. Beim internationalen Turnier an Dreikönig in Litzelstetten haben die Sportler eindrucksvoll ihre Vormachtstellung in Baden-Württemberg im Blankbogenbereich bewiesen.

Bestmarke erreicht

Ein neuer Deutscher Rekord durch Simone Kramer mit 527 Ringen war dabei der absolute Glanzpunkt bei dieser Veranstaltung. Damit verbesserte sie die alte Bestmarke gleich um 13 Ringe. Mit ihrem Leistungen halte die Sportlerin nunmehr drei Hallenrekorde, sagte Benzing im Gespräch mit unserer Zeitung.