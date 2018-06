Blumberg Mit charismatischer Bühnenpräsenz

Mehr als 30 außergewöhnliche Frauenstimmen, leidenschaftliche Performances und mitreißende Solistinnen – das sind die Zoffvoices, bei denen Anita Heer aus Kommingen mitsingt.

Der Pop-, Swing- und Jazz-Chor überzeugt durch charismatische Bühnenpräsenz und nimmt das Publikum mit hohen klanglichen Ansprüchen sowie viel Charme für sich ein. Dirigent Dirk Werner arrangiert die meisten der bis zu sechsstimmigen Songs mit viel Herzblut und Raffinesse selbst.

Einen besonderen Erfolg konnten die Zoffvoices im vergangenen Jahr verzeichnen, als sie den dritten Preis beim Landeschorwettbewerb 2017 in der Kategorie "Populäre Chormusik – a cappella" erhielten. Das Programm reicht von Klassikern der Beatles wie "Because" über klangvolle Balladen wie das spanische "Hijo de la luna" bis hin zu aktuellen frechen Popsongs wie Peter Fox’ "Haus am See". Im November 2017 waren die Zoffvoices schon einmal in Kommingen zu Gast und traten beim Benefizkonzert des katholischen Kirchenchors auf.