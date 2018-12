Blumberg Minikicker erobern die Sporthalle

Blumberg. Rudelbildung war bei den Jugendturnieren des Turn- und Sportvereins (TuS) Blumberg am Donnerstag in der Eichbergsporthalle angesagt. Beim Gastspiel der 18 Bambini-Teams wuselte es nur so. Die vier- bis sechsjährigen Minikicker eroberten die Sporthalle regelrecht im Sturm und sorgten mit ihrem Können für viel Begeisterung bei den Zuschauern.