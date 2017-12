Blumberg Metz Connect verabschiedet treue Mitarbeiter

Blumberg. In den Ruhestand wurden hierbei auch langjährige Mitarbeiter durch die Geschäftsleitung verabschiedet. So Heidi Kempter, die als langjährige Mitarbeiterin nach 38 Jahren Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand wechselt. Neben ihr haben auch Helga Guderian, Barbara Wentz, Harry Neuberger und Manfred Mutzel das Unternehmen nach langjähriger Mitarbeit im Jahr 2017 altershalber verlassen. Die Geschäftsleitung dankte den Jubilaren für ihr langjähriges berufliches Engagement im Unternehmen und betonte, dass diese Mitarbeiter ein wichtiger Erfolgsfaktor für die weitere Entwicklung des Unternehmens am Standort Blumberg sind.