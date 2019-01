Blumberg Menschenfreund mit viel Heimatliebe

Im Alter von 15 Jahren die Fliegerei entdeckt

Auch wurde Hermann Barth mit der Kanzlermedaille ausgezeichnet, die höchste Auszeichnung, die die Bundes-CDU zu vergeben hat.

Mit 15 Jahren begann Hermann Barth eine Lehre als Mechaniker. Von Neudingen fuhr er jeden Morgen mit dem Fahrrad nach Hüfingen. In dieser Zeit entdeckte er für sich die Fliegerei. Abends nach der Lehre fuhr er zweimal in der Woche mit dem Rad nach Donaueschingen, um mit Gleichgesinnten Flugzeuge selbst zu bauen. "Der Mensch braucht immer wieder eine Anregung", erzählte Barth.

Mit 19 zogen die Nationalsozialisten Hermann Barth wie die meisten seiner Altersgenossen als Soldat ein, er wurde Kampfflieger. Später kam er in russische Kriegsgefangenschaft. Da zeichnete sich bereits ab, dass Barth ein Mensch ist, der nicht nur nach sich selbst schaut, sondern auch Verantwortung für andere übernimmt: Er kam bei den Russen zu einer Gruppe, die in zerstörten Häusern die Heizungen und Wasserversorgung wieder instand setzten. Barth wurde Vorarbeiter, erhielt einen Schlüssel und nutzte den, um für die Kameraden Lebensmittel zu stehlen. Er wurde gestellt und geschlagen, kam ins Lazarett. Dort riet ihm ein Arzt, er solle sich mit dem Krankentransport-Zug aus dem Lager schmuggeln. Barth wagte es und kam bis Eisenach. Wieder ein Lager. Durch ein Loch entfloh er und gelangte über die grüne Grenze in die Besatzungszone der Amerikaner.

Familie adoptiert vier indische Kinder

Wieder zu Hause, legte er die Meisterprüfung ab, es folgte die Fachhochschulreife und ein Ingenieurstudium in Konstanz. An der dortigen Hochschule engagierte er sich im Allgemeinen Studentenausschuss (Asta), inzwischen hatte er auch eine Frau kennengelernt, Liselotte Greitmann aus Leipferdingen. 1953 heirateten sie. Die Ehe blieb kinderlos und so adoptierte das Paar Ende der 1960er-/Anfang der 1970er-Jahre vier indische Kinder, die zuvor in einem katholischen Waisenhaus gelebt hatten. Mit ihnen gründete das Ehepaar Barth die Kompromissbachmusikanten. Längst haben die Kinder eigene Familien. Eine der Töchter, Paula Bents, zog mit ihrem Mann vor einigen Jahren ins Elternhaus, um ihren Vater versorgt zu wissen. Vor dem Haus wurde zum Abschluss der 900-Jahr-Feier eine Rosskastanie gepflanzt. So wie der Baum wachse, solle auch das Dorf wachsen, hieß es damals. Was ganz im Sinn von Hermann Barth gewesen sein dürfte. Der sagte bei seiner Verabschiedung als Riedöschingens Ortsvorsteher einige Worte, die sein Lebensmotto treffend beschreiben: "Lebensqualität braucht Menschlichkeit. Diese fängt schon im Kleinen an: mit einem Lächeln, mit einer ausgetreckten Hand. Oder schon mit dem Unterlassen einer der heute vielfach üblich gewordenen Rücksichtslosigkeiten."

In seiner Zeit als Riedö­schinger Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ortsvorsteher hat er einiges bewirkt: Er kämpfte für den Bau eines Kindergartens, neue Baugebiete gehen auf seine Initiative zurück, Dorfstraßen und Feldwege wurden ausgebaut, der Dorfbrunnen saniert und der Ausbau des Farrenstalls für die Vereine beruht auf einem Vorschlag von ihm. Nicht zu vergessen die teilweise aus eigener Tasche finanzierte Baumpflanzaktion im Dorf und an der Straße zum Bahnhof. Daneben engagierte sich Barth in der kirchlichen Laienvertretung. Er war auch Mitbegründer des Schwarzwaldvereins Blumberg und der Sozialstation, bei der er lange Jahre Vorstandsverantwortung trug.

Auch beruflich stand Hermann Barth häufiger im öffentlichen Rampenlicht. Und zwar als Rektor der Donaueschinger Gewerbeschule. Dabei hatte er sein Handwerk von der Pike auf erlernt: Nach Mechanikerlehre und Meisterprüfung nahm er ein Ingenieurstudium auf und schloss dem noch ein Studium zum Gewerbeschullehrer an. In Barths Schulleiter-Ära fielen tief greifende Reformen der Gewerbeschulen, die sich von einstigen Zwergschulen zu Bildungszentren mit vielen speziellen Fachklassen mauserten.

Rosenkranz ist am Donnerstag, 31. Januar, um 18.30 in der Kirche in Riedöschingen, die Beerdigung findet am Montag, 4. Februar, um 14.30 auf dem Friedhof in Blumberg statt. Das Seelenamt ist am 6. Februar um 19 Uhr in der Kirche St. Andreas in Blumberg.

Hermann Barth wurde am 16. Oktober 1920 in Allmendshofen geboren. Nach einer Mechanikerlehre folgten später die Meisterprüfung und ein Ingenieurstudium in Konstanz. Von 1956 an war er Gewerbeschullehrer, zuerst in Furtwangen, dann in Donaueschingen, dessen Gewerbeschule der Oberstudiendirektor jahrelang leitete. Dazu kommt sein großes ehrenamtliches Engagement. Von 1965 bis 1994 war er Stadtrat, zunächst in der selbstständigen Gemeinde Riedöschingen, dann in Blumberg. Von 1989 bis 1999 war er zusätzlich Ortsvorsteher in seiner Heimatgemeinde. Mit seiner 2001 verstorbenen Frau Lilo und den örtlichen Vereinen organisierte er die 900-Jahr-Feier Riedöschingens. Von 1950 an war er Mitglied im Schwarzwaldverein, außerdem brachte er sich in die Kirchengemeinde ein. Für seine vielfältigen Verdienste erhielt Hermann Barth 2004 das Bundesverdienstkreuz.