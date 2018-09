Blumberg Mehr Sicherheit durch grelle Farben

Der Schutz der Kinder im Straßenverkehr ist seit Jahren ein großes Anliegen des ADAC und der Stiftung der Deutschen Post.

Blumberg. Deshalb rüsten beide Institutionen unter dem Motto "Schule in Sicht, Kids im Blick" auch in diesem Jahr Grundschulen mit gelbe Warnwesten aus.

Nach den Schulen in Fützen und Riedböhringen, die vergangene Woche beschenkt wurden, waren gestern die Grund- und Werkrealschule Eichberg und die Frobenius-Thomsin-Schule in Riedöschingen an der Reihe. Als Überbinger der nützlichen Oberbekleidungen war der Verkehrsbeauftragte des Ortsclubs Engen, German Nowak, im Einsatz. Der Rektor der Grund- und Werkrealschule Eichberg, Sven Schuh, erklärte in den beiden ersten Klassen, die insgesamt rund 50 Schüler umfassen, er habe bei der Einschulung Geschenke versprochen. Dies sei jetzt die erste Gelegenheit, das Versprechen wahr zu machen.