Blumberg Mathilde Gleichauf tritt nicht mehr an

Gebaut wurde der Wasserhochbehälter, das Rats- und Schulhaus wurde saniert. Der aufwendig erstellte Aktionsplan über den Lärmschutz habe sich in Schall und Rauch aufgelöst. Viel Geräusch habe es auch um den Gewässerschutzentwicklungsplan gegeben, bedauerte Schloms. Die Aktion Küche in der Buchberghalle wurde weitgehend abgeschlossen. Im Rahmen des Landesentwicklungsprogramms "Zehn auf einen Streich" wurden einige Projekte in Fützen gefördert. Der durch den Ort führende Premiumwanderweg von Triberg nach Schaffhausen sei gut angenommen worden. Momentan wird das von den Landfrauen und der Eggäslizunft genutzte Vereinsheim energetisch saniert. Im kommenden Jahr soll die Planung für das Feuerwehrgerätehaus starten. Beim Schul- und Rathaus stehen noch einige Maßnahmen an. Die Landesregierung hat die Förderungsvoraussetzungen bei der Breitbandverkabelung heruntergesetzt.