Blumberg Markus Rösch will aufhören

Das Amt des Ortsvorstehers hatte Rösch übernommen, nachdem sein Vorgänger Rudolf Fluck im Februar 2011 zum Bürgermeister in Irndorf im Landkreis Tuttlingen gewählt worden war. Mit seinen Kollegen im Ortschaftsrat und Gemeinderat sei er immer sehr gut ausgekommen.

Hauptthema der öffentlichen Sitzung war die Mittelanmeldung für den kommenden Haushaltsplan der Stadt Blumberg. Ein lang gehegter Wunsch ist der Radweg nach Blumberg. Bislang führte er über die gefährliche und steile Wanne hinauf. Als Alternative sei ein vorhandener, aber an einer Stelle unterbrochener Weg in der Diskussion. Dieser gehe hinter dem Sportplatz unter der Bahn hindurch.

Entlang der Wannenstraße müsste allerdings ein neuer Weg angelegt werden. Das Bauamt soll die Kosten berechnen. Auf dem neu angelegten Spielplatz sind ein Sonnensegel am Sandkasten und eine zusätzliche Schaukel gewünscht. Der Ortschaftsrat will hier seine Verfügungsmittel einsetzen. An der Schaukel will sich die KJG Epfenhofen beteiligen.