Blumberg Mahnende Worte an den Gräbern

Bürgermeister Markus Keller erinnerte an die dunkelsten Stunden der deutschen Geschichte, an den Ersten Weltkrieg, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, und an den noch fürchterlicheren Zweiten Weltkrieg und die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten. Es gelte jetzt, die kostbaren Güter Frieden und Demokratie zu bewahren und zu schützen. Krieg dürfe nach Gottes Willen nicht sein, mahnte Pfarrerin Gabriele Remane. Es gebe keinen gerechten Krieg und keinen guten Grund dafür, ergänzte die Geistliche, bevor sie zusammen mit den Anwesenden das Vater Unser betete. In Fützen sprach Ortsvorsteher Georg Schloms vor dem Ehrenmal verbindende und mahnende Worte und legte einen Kranz an der Gedächtnisstätte nieder.

Eine Abteilungswehr der Feuerwehr hielt die Ehrenwache. Mit dem Musikstück vom "Guten Kameraden", vorgetragen vom Musikverein Fützen unter Carolin Gleichauf und dem Dank des Ortsvorstehers an die Besucherzahl endete die Feierstunde.