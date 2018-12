Blumberg Lieder und rote Kerzen stimmen ein

Mit Liedern wie "Dicke rote Kerzen", "In der Weihnachtsbäckerei" und "Kling Glöckchen" stimmten sie auf die Feiertage ein. Begleitet wurden sie von Lehrerin Anita Weinmann an der Gitarre. Einige Schüler brachten als Solisten mit Akkordeon, Bariton, Flöte und Posaune Weihnachtslieder zu Gehör.

Die erste und zweite Klasse bauten eine "Krippenwelt" mit selbst gebastelten und in Versform erklärten Krippenfiguren. Die dritte Klasse setzte sich mit dem Thema "Schwierige Hausaufgaben vor Weihnachten" auseinander. Dieses Theaterstück machte nachdenklich und hatte den Hauptgedanken "Sehen und spüren, wo jemand Hilfe braucht, im Kleinen und im Großen". Die vierte Klasse spielte "Der Dieb in der Kirche" und setzte das amüsante Stück mit überraschendem Ausgang gut in Szene. Mit dem Lied "Merry Christmas" endete die schöne und besinnliche Feier. Die Eltern der vierten Klasse bewirteten im Anschluss, was von den Schülern und ihren Verwandten noch gerne angenommen wurde.