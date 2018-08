Blumberg Lieder über eine Kuh mit Sonnenbrille und Stöckelschuhen

Blumberg-Nordhalden. Das waren schon ziemlich verrückte Tiere, welche die elf Kinder am Mittwoch in der Dorferlebnisscheune Nordhalden besangen. Im Rahmen des Ferienprogramms "Hits für Kidzzz" bot der Gesangverein Eintracht Nordhalden auch in diesem Jahr wieder ein kleines Projekt an. In diesem Ferienprogramm engagieren sich jedes Jahr die Vereine aus Nordhalden und Kommingen gemeinsam, um den Kindern in den Stadtteilen etwas zu bieten.