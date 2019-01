Blumberg Leißes Abschied aus der Kämmerei

Am 1. Januar 2006 trat Michael Leiße die Stelle als Amtsleiter bei der Kämmerei an, zuvor war er bereits in diesem Amt als Controller tätig. Während seiner Zeit als Amtsleiter wurde die Umstellung auf die Doppik sowie die Einführung der SEPA-Zahlungsinstrumente als Großprojekte umgesetzt.

Mit Dorothea Fischer wurde eine erfahrene Fachfrau zur Leiterin der Kreiskämmerei bestellt. Nach ihrer Ausbildung zur Verwaltungsangestellten beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis erwarb sie die Voraussetzungen für das Studium zum gehobenen Dienst in der Finanzverwaltung. Dort war Dorothea Fischer als Betriebsprüferin tätig, bevor sie in den Kommunaldienst wechselte.

Seit August 2018 hatte sie die Stelle der stellvertretenden Kämmereiamtsleiterin inne. Sie absolviert derzeit an der Hochschule Kehl nebenberuflich das Studium zum Master of Arts, Public Management, welches sie im Frühjahr 2019 abschließen wird. "Mit Frau Fischer haben wir eine zielorientierte und äußerst engagierte Persönlichkeit für die Leitung unserer Kreiskämmerei gewinnen können", freut sich Landrat Sven Hinterseh.