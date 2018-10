Blumberg Landfrauen laden Kinder zum gemeinsamen Basteln ein

Blumberg-Achdorf (bal). Die Achdorfer Landfrauen kümmern sich um viele Belange in den Talgemeinden. So haben am Freitagnachmittag die Vorsitzende der Landfrauen, Stefanie Mogel, und ihre Kolleginnen Carola Rösch, Andrea Parschau und Bettina Maier die Kinder der Talgemeinden eingeladen, um mit ihnen gemeinsam den Fredericktag zu feiern.