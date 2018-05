Blumberg Kundennähe als Basis

In der Diskussion ging der Blick auch zurück. So wurde das Ergebnis 2017 belastet durch hohe Einmalzahlungen, darunter 140 000 Euro durch die Inbetriebnahme des Solarparks Döggingen, wofür die ESB die Leitung Döggingen-Bräunlingen für zwei Tage abschalten musste und Strom vom vorgelagerten Netzbetreiber, der Energiedienst Holding AG, beziehen musste. Weitere 100 000 Euro standen für die Vereinheitlichung der Systeme im Zuge der Stromfusion.

Stadtrat Markus Merk (CDU) sprach die alten Überlandleitungen an, es erfordere viel Aufwand, sie immer wieder frei zu schneiden. Wäre es nicht günstiger, sie in den Boden zu verlegen? Geschäftsführer Thomas Fischinger erklärte, bei vielen Störungen an einer Stelle sei angestrebt, die Leitungen in den Boden zu legen. Grundsätzlich sei die Erdverlegung teurer als das Freischneiden.

Stadtrat Jürgen Fischer (CDU) fragte nach Verbesserungsmöglichkeiten des Ergebnisses. Bürgermeister Markus Keller machte deutlich, dass durch die Erweiterung in Zusammenhang mit der Fusion mehr in die Netzsicherheit investiert werden müsse. ESB-Geschäftsführer Thomas Fischinger betonte, die Versorgungssicherheit habe für die ESB oberste Priorität. Stadtrat Sascha Engel (Freie Liste) pflichtete ihm bei. Er sei beruflich sehr viel bei Energieversorgern unterwegs, diese suchten alle nach neuen Dienstleistungsfeldern.

Der Stellenplan bleibe mit 30 Angestellten konstant, sagte Geschäftsführer Fischinger. Im Vorjahr hätten sie für 2,5 Stellen eingestellt, darunter zwei Techniker in Vollzeit. Ein Mitarbeiter habe gekündigt, einer gehe in den Ruhestand, einen neuen Mitarbeiter hätten sie jetzt eingestellt. Im Gespräch mit dieser Zeitung sagte Fischinger, "wir verlieren mehr Leute durch Rente, als durch andere Abgänge". Dies sei ein Zeichen dafür, dass sich die Beschäftigten in dem Unternehmen wohlfühlen.

Wohl fühlen sich offenbar auch die Kunden, schilderte Fischinger auf die Frage von Stadtrat Horst Fürderer nach der Kundentreue. In dem Geschäftsfeld Strommarkt mit einem starken Wettbewerb setzt die ESB auf Service: "Die Kunden schätzen unsere Nähe und den fairen Umgang mit ihnen".

■Die Energieversorgung Südbaar (ESB) wurde 1986 gegründet und war von Anfang an etwas Besonderes. Ziel war eine Gasversorgung des damaligen Blumberger Bürgermeisters Werner Gerber auf dem flachen Land aufzubauen, Gründungsgesellschafter waren die Stadt Blumberg, die ihre Stadtwerke mit dem Stromnetz einbrachten und das damalige Unternehmen Kraftwerk Laufenburg (KWL, heute die Energiedienst Holding AG). Beide Gesellschafter hielten je 50 Prozent der Anteile. Es war eines der ersten Unternehmen einer öffentlichen Kommunen mit einem Partner aus der Privatwirtschaft.

Stromunion der Südbaar: Im Januar 2016 wurde aus der früheren GmbH einen gleichnamige GmbH & Co. KG mit den Städten Hüfingen und Bräunlingen als weitere Gesellschafter. Die drei Städte halten je 20 Prozent der Anteile, Energiedienst hält 40 Prozent. Die Initiative für die Stromunion kam von Hüfingens damaligem Bürgermeister Anton Knapp im Gespräch mit ESB-Geschäftsführer Thomas Fischinger. Die ESB liefert Strom an Blumberg samt Teilorten sowie Hüfingen und Bräunlingen. Die ESB liefert Gas an Blumberg, Riedböhringen, an Hüfingen und Döggingen. Die ESB betreut 13 000 Stromzähler und 1100 Gaskunden.