Blumberg Kürbisse gekonnt und kreativ in Szene gesetzt

Blumberg-Riedböhringen. Die Ausstellung in Riedböhringen ist in der ganzen Region bereits ein Stück kulturelle Tradition. Das Kürbisfest am Samstag war ein voller Erfolg. Die Riedböhringer Kürbisfreunde, die diese Ausstellung nun zum neunten Mal auf die Beine stellten, konnten einen Besucherrekord verzeichnen. Ganz viel Liebe und ganz viel Kreativität waren die Handschrift dieser Ausstellung.