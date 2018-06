Blumberg Kritik an "Anpassung" der Gebühren

Bei einem geringeren Einkommen sind die Beiträge niedriger. So muss eine Familie, die über ein Jahreseinkommen von bis zu 45 000 Euro verfügt, für die Ganztagsbetreuung ihres drei- bis sechsjährigen Kindes nur 73,77 Prozent bezahlen, liegt das Jahreseinkommen zwischen 15 000 und 30 000 Euro werden lediglich 61,11 Prozent fällig. Die Regelung gilt für die städtischen und die konfessionellen Kindergärten.

Momentan bietet die Stadt Blumberg 30 Ganztagsplätze in der Kindertagesstätte St. Josef an, zehn Ganztagsplätze im Sophie-Scholl-Kindergarten und zehn Ganztagsplätze in der Kindertagesstätte Stadtzwerge.

Die Frage, ob eine Kommune Besserverdiener stärker zur Kasse bitten darf, hat sogar schon das höchste deutsche Gericht beschäftigt. Die Karlsruher Verfassungsrichter kamen Ende 1998 zu dem Urteil, dass eine einkommensabhängige Staffelung von Kindergartenbeiträgen verfassungsgemäß ist.

Und wie stellt das Tuttlinger Rathaus das Jahreseinkommen eines Haushalts fest? Laut der Blumberger Sitzungsvorlage werden in Tuttlingen bei der ersten Anmeldung eines Kindes die letzten drei Gehaltsabrechnungen als Nachweise herangezogen. Falls sich im Beschäftigungsverhältnis der Eltern etwas ändert, kann zum Beispiel der Arbeitsvertrag vorgelegt werden. Und wenn Eltern nicht angeben wollen, wie viel sie verdienen, wird bei ihnen der Höchstbetrag angesetzt.

Das Blumberger Rathaus möchte das Tuttlinger Modell nicht übernehmen. Grund: Sie sieht keine Notwendigkeit dafür, weil bei einkommensschwachen Familien meist das Landratsamt beziehungsweise das Jobcenter die Kosten übernehmen. Außerdem bedeute eine Neuregelung auch einen höheren bürokratischen Aufwand. So sehen es auch die Kirchen. Sie verweisen darauf, dass sich das Kindergeld ja auch nicht am Einkommen der Eltern orientiert, sondern an der Anzahl der Kinder. Und auch sie machen einen erheblichen administrativen Aufwand aus, sollten sie das Familieneinkommen prüfen müssen. Insbesondere bei Selbstständigen sei das äußerst aufwendig.

Einkommensabhängige Gebühren haben noch weitere Nachteile: Aktuelle Veränderungen des Einkommensverhältnisses wären umgehend in die Gebührenrechnung umzusetzen. Letztendlich birgt dieses System die nicht unerhebliche Wahrscheinlichkeit von Rechtsstreitigkeiten über die Höhe der zu zahlenden Kindertagesstättengebühren. Daneben ist zu erwarten, dass Besserverdienende im Hinblick auf höhere Elterngebühren möglicherweise ihre Kinder aus den Einrichtungen nehmen und private Kindertagesbetreuung organisieren.

Und noch eine Frage tut sich in der mittlerweile stark ausdifferenzierten Blumberger Kindergartenlandschaft auf: Gehören die Elternbeiträge in Regelkindergärten und in Einrichtungen mit verlängerten Öffnungszeiten gleich geschaltet? So verfahren zum Beispiel Engen, Geisingen und Stühlingen. Bislang müssen Eltern in Blumberg für verlängerte Öffnungszeiten tiefer in die Tasche greifen als wenn sie ihren Nachwuchs in einem Regelkindergarten unterbringen. Das Rathaus strebt nun an, beide Modelle in Einklang zu bringen. Denn die Regelbetreuung sei ein Auslaufmodell, die Zukunft liege bei verlängerten- oder Ganztagsöffnungszeiten. "Eine Angleichung würde die zukunftsfähige Ausgestaltung der Betreuungszeiten in Blumberg vorantreiben und erleichtern", findet die Stadtverwaltung.

Früher öffneten Kindergärten von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr. Heute sind die Ansprüche an die Öffnungszeiten äußerst vielfältig. Das schlägt auf die Höhe der heutigen Gebühren durch.

■Regelkindergarten (32,5 Stunden Öffnungszeit): Für das Kind aus einer Familie mit einem im Haushalt lebenden Kind werden momentan 121,90 Euro fällig, nächstes Jahr sollen es 125,56 Euro sein. Leben zwei Kinder im Haushalt, werden aktuell für ein Kind 92,22 Euro verlangt, 95,99 Euro sind geplant.

■Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten (32,5 Stunden Öffnungszeit): Lebt ein Kind in einer Familie, dann werden für dieses im Augenblick 152,64 Euro veranschlagt, in Zukunft sollen es 157,22 Euro sein. In einem Zwei-Kinder-Haushalt kostet die Betreuung eines Kindes derzeit 115,54 Euro, vorgesehen sind 119,01 Euro.

■Kindergarten mit Ganztagsbetreuung (45 Stunden Öffnungszeit): Für Familien mit einem Kind wird für dieses 306,34 Euro berechnet, vorgeschlagen sind 315,53 Euro. Leben zwei Kinder im Haushalt, dann berechnet das Rathaus augenblicklich 232,14 Euro, für 2018/2019 sind 239,10 Euro anvisiert.

■Kinderkrippe (45 Stunden pro Woche): Für das Kind aus einem Ein-Kind-Haushalt werden Eltern mit 533,18 Euro zur Kasse gebeten, im nächsten Kindergartenjahr soll sich dieser Betrag auf 549,18 Euro erhöhen. Lebt ein zweites Kind in einer Familie, dann werden für ein Kind lediglich 396,44 Euro genommen, in Zukunft sollen es 408,33 Euro sein.