Blumberg Konzept für die Sanierung Thema

Im Konzept sei dies der zweite Abschnitt nach der Sanierung beziehungsweise Neugestaltung von sieben Plätzen im Jahr 2016, erklärte Bürgermeister Markus Keller. Damals waren alle fünf Plätze in der Kernstadt, in der Vogtgasse, Rempenweg, Im Winkel, der Weihergrube und der Jahnstraße sowie die Spielplätze Epfenhofen und Fützen wurden nach dem gleichen Muster erstellt worden. Die Holzspielgeräte mit Kletterrondell, flexiblen Sandkästen und Schaukelpferden kommen bei den Kindern bestens an. Der Untergrund wurde mit zertifizierten Hackschnitzeln bestückt.

Derart sollen auch die weiteren drei Spielplätze gerichtet werden. Eine Ausnahme bildet Riedböhringen, dort will der Ortschaftsrat bekanntlich gemeinsam mit der Bevölkerung, den Vereinen und Betrieben einen aufwendigeren Abenteuerspielplatz errichten.

Die Plätze in Achdorf, Nordhalden und Kommingen sollen gemäß den Plänen der Ortsvorsteher, die die Spielplatzkommission begrüßt habe, gestaltet werden. Für Nordhalden und Achdorf soll der Rat die Verwaltung ermächtigen, den Gestattungsvertrag mit den Eigentümern abzuschließen. Der vorhandene Spielplatz soll mit bereits erworbenen Spielgeräten auf dem jetzigen Platz ertüchtigt werden.