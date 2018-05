Blumberg Kleine Köche, Indianer und Junior-Helfer sind am Werk

So das Thema gesundes Essen in der Schulküche, wo Tatjana Kaufmann und Henry Schröter ein ausgewogenes Frühstück sowie ein leckeres Menü zubereiteten. Beim Besuch der Käserei Le Frombaar in Sumpfohren erfuhren die Kinder Wissenswertes über die Herstellung von Käse, und in die Welt der Indianer begab sich eine Gruppe mit Lehrerin Annette Schelling. Sie bastelten Tipis, Traumfänger und Totenpfähle, hörten indianische Musik und tanzten beim Indianerfest. Elisabeth Bulitta leitete die Schüler schließlich an, zwei selbst erfundene Geschichten in Bildern umzusetzen und am Tablet-PC zu gestalten. "Keiner ist zu klein, um Helfer zu sein," lautete der Titel des Projektes mit Martina Baschnagel, bei dem die Schüler praktische Übungen zur Ersten Hilfe absolvierten und nun ausgebildete Junior-Helfer an der Grundschule sind. Spannend war auch die Besichtigung eines Rettungswagens in Donaueschingen.

Im Schulgarten war eine andere Gruppe um Rektorin Angelika Sitte am Werk und schnitt dort Bäume, reinigte den Teich, stellte ein Hochbeet auf und säte Blumen und Gemüse.

Zwei Projektgruppen waren bei Sportvereinen. Beim TC Tengen lernten die Schüler bei Thorsten Teichgräber den Umgang mit Tennisschläger und Tennisball, und in Riedöschingen zeigte Michael Weidner vom heimischen Fußballclub den Kindern den Umgang mit dem runden Leder.