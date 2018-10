Blumberg Klaus Loder meistert den Ironman

"Mir geht es sehr gut", strahlte Klaus Loder, als er am Mittwochvormittag nach 20 Reisestunden wieder in Blumberg ankam. Er habe sich anschließend während einer Bootsfahrt gut erholen können. Die Heimreise sei problemlos verlaufen. Seine Eindrücke und Erfahrungen wird Klaus Loder am 30. März 2019 in Blumberg in einem Diavortrag für die Volkshochschule schildern.