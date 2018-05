Blumberg-Fützen. Die Klasse 1/2 der Grundschule Fützen verlegte ihren Lernort in die freie Natur. Patrick Egle, Revierleiter von Fützen/Epfenhofen, erwartete sie mit Klassenlehrerin Regine Meder an der Randenhütte oberhalb von Fützen. Auf spielerische und unterhaltsame Weise erfuhren die Schüler viel Wissenswertes über den Wald. So knüpften sie unter anderem ein Netz, um die Zusammenhänge innerhalb des Ökosystems Wald sichtbar zu machen. Auf einem "Pirschgang" schärften sie ihre Sinne, schlüpften in die Rolle von Eichhörnchen, Rehen und Luchsen und lernten, mit offenen Augen durch den Wald zu gehen, um gezielte Suchaufgaben beim Waldmemory zu bewältigen. Am Ende waren sich alle einig: Dieser Lernortwechsel sollte bald wiederholt werden.