Blumberg Kinderumzug ist doch noch möglich

Dies hätten sie den Narrenzünften am 15. November 2017 nochmals dargestellt.

Die Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde im Schwarzwald-Baar-Kreis besagen, dass die Veranstalter, in der Regel eine Fastnachtszunft, die für den Umzug benutzte Straße sowie alle einmündenden Seitenstraßen selbst absperren und auch das nötige Personal dazu abstellen müssen.

Narrengesellschaft Blumberg sagt Umzug mit Narrenbaum ab

Die Narrengesellschaft Blumberg hat deshalb, wie berichtet, für den Schmutzigen Donnerstag in Blumberg den Umzug mit dem Narrenbaum von der Energieversorgung Südbaar zum Rathaus II abgesagt. Der Narrenverein Blauer Stein Riedöschingen hat drei Umzüge angemeldet und ein Mitglied auf Schulung, danach will man entscheiden, sagte Schriftführerin Vanessa Fuhrer.

Auch die Pfetzerzunft Zollhaus-Randen ist betroffen. Der Kinderumzug am Schmutzigen Donnerstag sowie der Hemdglonkerumzug am Fastnachtsdienstag kreuzen auf dem Weg vom Lindenbühl zum Gemeinschaftshaus Zollhaus jeweils stark befahrene Waldshuter Straße. Werner Waimer, langjähriger Zunftmeister der Pfetzerzunft Zollhaus-Randen und noch immer einer der Aktivposten der Zunft, ist aufgebracht. Wenn sie die Waldshuter Straße selbst absperren müssten, "müssen wir den Kinderumzug absagen." Ebenso den Hemglonkerumzug am Fastnachtsdienstag.

Bisher habe die Polizei einen Streifenwagen und Blaulicht oben auf die Kuppe der Waldshuter Straße gestellt, das Ganze sei eine Sache von fünf Minuten gewesen. Was Waimer so ärgert: "Dass man hinsteht und das Ehrenamt mit großen Worten lobt", zum Beispiel beim Blumberger Neujahrsempfang, und "auf der anderen Seite tritt man das Ehrenamt mit Füßen." Warum, so fragt Waimer, müsse die Behörde im Schwarzwald-Baar-Kreis bei ihren Anordnungen immer noch etwas schärfer reagieren als die Behörden in anderen Landkreisen?

Beamte des Polizeipostens springen in die Bresche

Thomas Weißhaar, Leiter des Polizeipostens Blumberg, geht pragmatisch vor. Mit der Verkehrsbehörde im Polizeipräsidium Tuttlingen habe er besprochen, dass sie die beiden Umzüge in Zollhaus wie bisher begleiteten, das sei sonst einfach zu gefährlich. Wobei Weißhaar klarstellt, dass der Schwarzwald-Baar-Kreis keine Ausnahme sei. In anderen Landreisen wie Waldshut werde dies schon länger praktiziert.

Beim großen Blumberger Umzug am Fastnachtssonntag werde die Polizei den Verkehr in Blumberg ableiten. Ebenso am Samstag beim Umzug der Wutachhexen. Er habe die Hexen im Vorfeld eingeladen und mit ihnen alles besprochen. Die Hexen setzten dies sehr akribisch um.