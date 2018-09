Blumberg Kickers: Joachim Jakob kandidiert wieder

Blumberg (blu). Der Förderverein lädt am 21. September um 20 Uhr zur Generalversammlung ins Restaurant Belo More in Riedböhringen ein. Bei den Neuwahlen wird es im vierköpfigen Vorstand zwei Änderungen geben: Joachim Jakob, Vorsitzender seit der Gründung im Jahr 2010, tritt wieder an, sagte er auf Anfrage. Christian Mollard wird das Amt des zweiten Vorsitzenden abgeben, Ferdi Hettich kandidiere. Kassierer Roman Brodhag tritt wieder an, Schriftführer Daniel Rendler gibt sein Amt ab, dafür wird Thomas Engesser antreten, so Joachim Jakob. Die Beisitzer Martin Kusch, Wolfgang Palka und Thomas Basler treten alle wieder an. Zum Ausblick auf den Eichbergcup im Dezember erklärte Jakob: "Wir stabilisieren uns auf hohem Niveau." Dieses Jahr werde erstmals der U15-Nachwuchs von Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt kommen sowie St. Pauli als Kultverein, der AZ Alkmaar und aus der Türkei Galatasaray Istanbul. Der Förderverein Kickers Schwarz-Gelb will mit dem Eichbergcup den Jugendfußball im Raum Blumberg stärken, der Erlös geht an die Jugendabteilungen.