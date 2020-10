Blumberg Keine neuen Covid-Fälle bei Schwarzwaldhof

Blumberg - In dem Blumberger Betrieb, in dem vorige Woche sechs Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, gibt es bisher keine Anzeichen für eine Verbreitung innerhalb des Betriebs. Die sechs Infizierten hatten alle an einer privaten Geburtstagsfeier teilgenommen. Sie wurden isoliert, zudem wurde ein Großteil der Belegschaft vom Betriebsarzt auf das Virus getestet. Bisher gebe es "keine Anzeichen für eine Verbreitung des Virus innerhalb des Betriebes", teilte die Betriebsleitung auf Anfrage mit. Ausdrücklich gelobt wird die Arbeit des Betriebsarztes und des Pandemieteams. Die endgültigen Testergebnisse werden für Mitte nächster Woche erwartet.