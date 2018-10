Blumberg Kein Platz frei bei Konzert

Die Ehrungen nahm Thomas Zepf vom Blasmusikverband Schwarzwald Baar zusammen mit Angelika Sedlak vor (siehe Infokasten). Drei Jungmusiker besuchten in den Sommerferien den dreitägigen Kurs für das silberne Leistungsabzeichen. Felix Häusle schaffte Gold an der Bundesakadmie in Staufen. Vor ihrer Ansage glänzte Susanne Freitag mit einem Sologesang zur Einführung in Paul Simons "The Sound of Silence". Das Orchester interpretierte den weltbekannten Song sehr eindrucksvoll.