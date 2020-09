Blumberg Kein Corona-Formular: Schüler abgewiesen

Chaotischer Start

Johannes Stockbauer war indes nicht der einzige an der Werkrealschule, dessen Schuljahr chaotisch begann. Laut seines Vaters seien am Montag mindestens sechs weitere Jugendliche aus dem direkten Umfeld des Sohnes abgewiesen worden: "Die Werkrealschule Blumberg benutzt seit einer gewissen Zeit eine App zum Versenden von Nachrichten. Das Problem ist, dass diese nicht von allen genutzt wird – sei es, weil man kein Internet oder kein Handy hat. Das hat sich vor allem seit dem Unterricht zuhause gezeigt."

Die Schule dagegen lässt über Brigitte Karwat verlauten, dass mit der verwendeten Schulsoftware Edupage "jeder erreicht wird". Eine vermeintliche Misskommunikation, die der Fall Stockbauer vermuten lässt, schließt sie deshalb aus. Und weiter sagt die Sekretärin: "Am 9. September haben wir über Edupage das Formular verschickt, und am 11. September noch einmal." In Bezug auf die am ersten Schultag abgewiesenen Schüler klärt Karwat auf, dass die Situation "zügig aufgelöst wurde. Die Eltern sind recht schnell vorbeigekommen und haben das Formular unterschrieben." Danach durften ihr zufolge die meisten der betroffenen Schüler ganz normal in den Unterricht.

Ohne Internet und Drucker hat man das Nachsehen

Bei den Stockbauers stellt sich die Situation so dar: Weil die Familie momentan am Umziehen ist, "haben wir gerade kein Internet und auch keinen Drucker", sagt Vater Uwe Stockbauer. Sein Vorschlag sei gewesen, dass sein Sohn am ersten Schultag das geforderte Formular besorgt, zuhause unterschreiben lässt und am Dienstag wieder mit in den Unterricht nimmt. Wie Schulsekretärin Brigitte Karwat sagt, ist das aber aufgrund des Infektionsrisikos und der verpflichtenden Landesverordnung nicht möglich gewesen: "Der Schüler wäre dann ja schon ohne Nachweis über seinen Gesundheitszustand im Unterricht gewesen. Bis Dienstag wäre die Situation also unsicher gewesen."

Trotz aller Vorbereitungen im Vorfeld begann das neue Schuljahr an der Werkrealschule Eichberg mit Nebengeräuschen. Trotzdem heißt es ab sofort auch in Blumberg wieder: Unterricht im Klassenzimmer.

Das sagt die Stadt dazu

"Wir sind als Schulträger zum Beispiel für die Instandhaltung der Gebäude zuständig, nicht aber für die Abläufe und die Organisation", erklärt Nicole Schautzgy, Hauptamtsleiterin der Stadtverwaltung Blumberg. Deshalb habe man auch keine Einflussnahme darauf gehabt, wie das von den Eltern zu unterschreibende Formular verschickt wurde – online per Schulsoftware oder klassisch per Post. Die Stadt sei regelmäßig im Austausch mit den Schulen. "Seit Corona noch viel intensiver. In das Tagesgeschäft werden wir uns aber nicht einmischen", sagt Schautzgy.