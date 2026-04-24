Blumberg kann es doch: Diesmal klappt es mit dem Stadtputz – eine ganze Woche lang

Die überarbeitete Konzeption zeigt Wirkung. Nachdem die Umweltaktion 2025 mangels Interesse ausfallen musste, packen diesmal viele gemeinsam an.
Nachdem sich das Interesse der Bevölkerung am Stadtputz in den vergangenen Jahren immer mehr reduzierte und die Aktion 2025 aus Mangel an Interesse sogar ausfallen musste, erhoffte sich die Stadtverwaltung dieses Jahr eine Wiederbelebung: mit neuen Kriterien, klar zugewiesenen Gebieten sowie dem Zeitraum von einer Woche vom Montag, 20. bis Samstag, 25. April.