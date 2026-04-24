Blumberg kann es doch: Diesmal klappt es mit dem Stadtputz – eine ganze Woche lang

Die überarbeitete Konzeption zeigt Wirkung. Nachdem die Umweltaktion 2025 mangels Interesse ausfallen musste, packen diesmal viele gemeinsam an.

Nachdem sich das Interesse der Bevölkerung am Stadtputz in den vergangenen Jahren immer mehr reduzierte und die Aktion 2025 aus Mangel an Interesse sogar ausfallen musste, erhoffte sich die Stadtverwaltung dieses Jahr eine Wiederbelebung: mit neuen Kriterien, klar zugewiesenen Gebieten sowie dem Zeitraum von einer Woche vom Montag, 20. bis Samstag, 25. April.

Mit dem Slogan „Gemeinsam für eine saubere Stadt“ wurden alle Bürger, Schulen, Kindergärten, Vereine und auch Firmen zum Mitmachen bei diesem Experiment eingeladen. Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy zeigte sich mit der Resonanz mehr als zufrieden. Bis zum Freitag waren nach ihrer Auskunft fast alle ausgewiesenen Bezirke belegt.

Lediglich im Bereich Städtle und Stadthalle waren auf der Planung der Stadtverwaltung noch einzelne rote Punkte zu sehen für Bezirke, die nicht abgedeckt sind.

Schon die gesamte Woche über wurde der Grundgedanke einer sauberen Kommune, verbunden mit einem Beitrag zum Umweltschutz, mit Leben gefüllt. Von Schulen, Kitas, Sport- und Kulturvereinen, dem Jugendhaus, Privatpersonen bis hin zu Firmen und politischen Fraktionen war eine große Solidarität zu verspüren. Der Einsatz der freiwilligen Helfer war groß – mittendrin auch die Rentnercrew der „Aktivis“ oder die Lehrersportgruppe.

Signal für den Zusammenhalt

Nach der guten Resonanz war die Stadtverwaltung mit dem Echo sehr zufrieden. „Dieses Engagement zeigt eindrucksvoll, dass gemeinsames Handeln einen echten Unterschied macht. Die Stadtputzwoche ist damit nicht nur ein Beitrag für den Umweltschutz, sondern auch ein starkes Signal für den Zusammenhalt in unserer Kommune. Geschlossen beweisen wir ein gepflegtes Stadtbild und leisten einen wichtigen Beitrag für die Lebensqualität in Blumberg“, heißt es in einer Mitteilung.

Stadt und Gemeinderat waren sich einig, dass man nur mit neuen Ideen einen Aufschwung für den gemeinsamen Stadtputz herbeiführen kann.