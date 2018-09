Beim Erntedankgottesdienst in der evangelischen Kirche stellt Pfarrerin Gabriele Remane die Konfirmanden Annica Schuster, Antonia Koch, Conner Kaufmann, Eduard Zucht, Fabian Zenner, Jana Höfle, Jannis Prager, Joan Nösges, Julika Hirth, Marie Greitmann, Nadja Wahl, Niclas Pollmeyer, Sebastian Kuntz und Selina Werner der Gemeinde vor. Die jungen Christen entzündeten ihre Kerzen, stellte diese auf dem Altar ab und erhielten von ihren Vorgängern eine Bibel überreicht. Man werde sich in den kommenden sieben Monaten einmal wöchentlich treffen, so die Pfarrerin an ihre Konfirmanden. Ein reich geschmückter Altar mit den Früchten aus Garten und Feld sowie Brot für das Agabeabendmahl verschönern die Kirche. Foto: Baltzer