Blumberg Jetzt sind die Wikinger wieder los

Abfahrt zum großen Narrenumzug in Scheidegg im Allgäu ist am Sonntag, 4. Februar, um 9.45 Uhr beim Stadtbrunnen in Blumberg und um 10 Uhr in Zollhaus beim Gemeinschaftshaus.

Am Schmutzigen werden die Zollhauser ab 5 Uhr durch die Katzenmusik geweckt, um 14.11 Uhr startet der Kinderumzug. Anschließend ist Kinderfasnacht mit Kostümprämierung im Gemeinschaftshaus, wo um 17 Uhr die Kinderdisco startet. Am Freitag, 9. Februar, startet um 19 Uhr die Pfetzer-Party.

Das Motto lautet "Bei den Wikingern". Vor dem Fasnetumzug in Blumberg am Sonntag, 11. Februar, treffen sich die Pfetzer um 11 Uhr zum Weißwurst-Frühstück im Saal unter der Kirche. Abfahrt nach Kappel am Rhein am Montag, 12. Februar, ist um 10.15 Uhr am Stadtbrunnen und um 10.30 Uhr am Gemeinschaftshaus. Am Fasnet-Dienstag tagt um 10.11 Uhr das Pfetzergericht. Aufstellung zum Hemdglonkerumzug am Lindenbühl ist um 18 Uhr.