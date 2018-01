Blumberg Jetzt ist "Eiszeit" für die Blumberger

Zahlreiche helfende Hände waren in den bisherigen drei Umläufen stets vorhanden, auch in diesem Jahr gingen alle neuerlich motiviert an die Arbeiten um die Bahn flugs auf zu stellen. Ein Umkleidezelt führt dann auch gleich zum Eislaufvergnügen, all diejenigen die gerade keine Schlittschuhe zur Hand haben, können diese bequem ausleihen. Über 150 Paare stehen bereit, der Nachwuchs der eben noch nicht so standfest ist, kann auf Kunststoff-Seehunden von Geschwistern oder Eltern über das Eis geschoben werden. An alles wurde gedacht, Imbiss- und Toilettencontainer, und auch der DRK-Ortsverein ist für den Fall der Fälle vor Ort.