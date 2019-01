Blumberg Jäger streiten sich über Tierschutz

Ein Blick zurück: Jäger Sebastian Back aus Blumberg kritisiert die Drückjagd scharf. Er warnt, dass diese auch zur "illegalen Hetzjagd" ausarten kann. Auf diese Kritik meldet sich Michael Rüttiger vom ökologischen Jagdverband Baden-Württemberg zu Wort. Er wiederum meint, dass eine "gut organisierte Drückjagd nicht zur Hetze" wird.

Damit nicht genug: Die Geister der beiden scheiden sich auch bei der Frage, ob die Bäume in Backs Revier an Verbiss leiden oder nicht. Rüttiger begab sich sogar extra in dem Blumberger Revier auf Spurensuche. Dafür habe ihn keine offizielle Stelle beauftragt, betont er. "Verbiss ist etwas Natürliches und wenn einer sagt, in seinem Revier gibt es das nicht, kann man ja mal nachschauen, wie das aussieht", erklärt Rüttiger. Dass der Diplom-Forstwirt in seinem Revier herumgestöbert hat, das bringt wiederum Sebastian Back zum Schäumen. Er wirft Rüttiger "schlechten Stil" vor. "Man sollte da schon mit offenem Visier spielen", meint Back. Er hätte sich eine Kontaktaufnahme gewünscht. Das direkte Gespräch mit dem Experten vom ökologischen Jagdverband hat er allerdings selbst auch noch nicht gesucht.

Rüttiger will sich auf die persönliche Schiene gar nicht einlassen und ist sichtlich irritiert über die Schärfe der Debatte. Auch die hohen Wellen, die die Thematik medial schlägt, verwundern ihn. Ihm gehe es lediglich um die sachliche Auseinandersetzung zum Thema Drückjagd, er betreibe "kein Bashing gegen Herrn Back. Mit dem habe ich auch kein Problem." Überhaupt, er kenne Back nicht mal persönlich.