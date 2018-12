Blumberg Jäger kritisiert Jagdmethoden

Als Back vor 14 Jahren mit dem Jagen anfing, hätte man bei einer Drückjagd nur Schwarzwild - wie etwa Wildschweine - geschossen. Doch mittlerweile gehe von den Gemeinden und Forstbetrieben ein solch enormer Jagddruck aus, dass mittlerweile auf alle Arten geschossen werde. Die Abschusspläne seien in den vergangenen zehn Jahren immer mehr erhöht worden. "Mir ist absolut unverständlich, wie eine Lage jetzt dramatischer sein kann als noch vor zehn Jahren, wenn doch immer mehr geschossen wird", sagt er und schüttelt den Kopf. Hinter den Abschussplänen stünden in erster Linie finanzielle Interessen. Denn wo Wild sei, gebe es auch Verbiss. Würden kleine Bäume von den Tieren angefressen, könnten sie nicht ideal wachsen und seien somit für den Waldbesitzer nicht wirtschaftlich. Zu den Aufgaben eines Jägers gehöre neben der Wildschadensverhütung aber eben auch, dafür zu sorgen, dass der Verbiss an den Bäumen möglichst gering sei. Deswegen darf laut Back aber noch lang nicht gelten, auf alles zu schießen, was einem vor die Flinte kommt.

Kritik an Jagdtourismus

Vielmehr spricht sich der Jagdpächter für eine möglichst tierschonende Jagd aus: "Bei der Ansitzjagd kann ich das Tier besser 'ansprechen' - also erkennen, welches Geschlecht, Alter und Zustand das Wild hat - und somit auch gezielt einen Schuss setzen, der sofort tödlich ist.“ Bei der Drückjagd hingegen sei das Tier in Bewegung, der Jäger habe nur einen kurzen Moment zum Schießen, so dass der Schuss unter Umständen nicht sofort tödlich sei und für das Wild unnötige Qualen bedeute.

Den Stress, den das Wild auf einer Drückjagd empfindet, bemerkt Back auch beim Zerlegen der toten Tiere. Deutlich sichtbar seien weiße Adrenalinbläschen im Fleisch - das bedeute mindere Qualität. "Dabei ist Wildfleisch ein sehr gutes Lebensmittel. Es gibt keine Masttierhaltung, keine Tiertransporte und keine Medikamente."

"Wir erlegen das Tier auch immer mit einem gewissen Respekt", meint Back. Dem Tier werde beispielsweise ein Zweig in den Mund gelegt, um seine Seele wieder in den Wald zurückzuführen. Dieser Respekt sei in den vergangenen Jahren immer mehr verloren gegangen.

Kritisch sieht er deswegen auch die Art „Jagdtourismus“, der vor allem von Schweizer Jägern betrieben werde. Diese nehmen am Wochenende teilweise mehr als 300 Kilometer auf sich, um in Blumberg möglichst viele Tiere zu schießen.